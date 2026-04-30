बटलर का मानना ​​है कि यह एक ऐसी यादगार बन सकती है, जिसके बारे में दशकों तक बात की जाएगी। उन्‍होंने कहा कि मैं इंस्‍टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, जब मुझे उस मैच के बाद सनराइजर्स का एक पोस्ट-मैच रैप-अप दिखा, जहां वे कुछ अवॉर्ड्स दे रहे थे। वे पैट कमिंस से इस सीजन के उनके पहले मैच के बाद बात कर रहे थे और जेम्स फ्रैंकलिन ने उनसे कहा कि आज आप जसप्रीत बुमराह और जोश हेजलवुड के साथ एक बहुत ही खास क्लब में शामिल हो गए हैं। मुझे याद है मैंने सोचा था कि यह तो बहुत बड़ी बात है। यह कौन सा क्लब है?’ और फिर उन्होंने कहा कि जो पहली गेंद आपने वैभव सूर्यवंशी को डाली थी, उस पर उसने आपको भी छक्का मारा था।