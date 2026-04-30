अभिषेक शर्मा-ट्रेविस हेड ने उधेरी मुंबई के गेंदबाजों की बखिया, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर बनाया बड़ा रिकॉर्ड, IPL में ऐसा करने वाली इकलौती जोड़ी

इसके जवाब में एसआरएच ने 18.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 45 रन की पारी खेली, जबकि ट्रेविस हेड ने 30 गेंदों में 8 छक्कों और 4 चौकों के साथ 76 रन बनाए। इनके अलावा, हेनरिक क्लासेन ने 30 गेंदों में नाबाद 65 रन की पारी खेली। सलिल अरोड़ा ने 10 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ नाबाद 30 रन बनाए। एसआरएच ने मैच 6 विकेट से अपने नाम किया।