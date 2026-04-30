IPL 2026 Playoff Scenario: एकतरफा हो गई प्लेऑफ की रेस! टॉप-4 में जगह बनाने वाली 4 टीमें सिर्फ 2 जीत दूर, इन टीमों का सफर लगभग खत्म

सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ रिकॉर्ड 243 रनों का लक्ष्य आसानी से चेज़ करते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। हैदराबाद ने 9 मैचों में छह जीते हैं और तीन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 12 अंक और +0.832 के नेट रनरेट के साथ वह तीसरे नंबर पर है। वहीं राजस्थान रॉयल्स भी 9 मैचों में छह जीते हैं और तीन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 12 अंक और +0.617 के नेट रनरेट के साथ राजस्थान चौथे नंबर पर है। अगर ये चारों टीमें दो-दो मैच और जीत जाती हैं, तो प्लेऑफ में उनकी जगह लगभग पक्की मानी जा सकती है।