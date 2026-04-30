GT vs RCB Pitch Report: पिछले मैच में यहां 100 पर ऑलआउट हुई थी गुजरात, अहमदाबाद में ज्यादातर मैच हाई-स्कोरिंग, पढ़ें पिच और मौसम का हाल

टॉस इस मैदान में अहम भूमिका निभाता है। अक्सर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा होता है। पिछले मैचों में 70% मामलों में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। शाम के मैचों में ड्यू का हल्का असर हो सकता है, जो चेज करने वाली टीम को मदद कर सकता है। यह मैदान भारत के सबसे बड़े मैदानों में से एक है। स्क्वायर बाउंड्री 73 मीटर और स्ट्रेट 82 मीटर की है। बड़े आकार की वजह से बड़े शॉट लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आउटफील्ड तेज है।