सावधान! आंखों से निकलने वाला सफेद धागा कोई कीचड़ नहीं, एक बीमारी है! जितना साफ करोगे, ये उतना बढ़ेगा, जानिए क्यों!

यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी आंखों से बार-बार चिपचिपे बलगम (Mucus) के धागे खींचता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग आंखों से धागा निकलना कहते हैं। ऐसे में अगर आपकी आंखों से भी बार-बार धागे जैसा चिपचिपा कीचड़ निकलता है और आप उसे उंगलियों या ईयरबड से खींचकर निकालते रहते हैं, तो संभल जाइए। आप अपनी आंखों की मदद नहीं कर रहे, बल्कि बीमारी को और बढ़ा रहे हैं। आज के इस लेख में आइए जानते हैं कि म्यूकस फिशिंग सिंड्रोम हो जाने पर क्या करना चाहिए।