अचार खाने के शौकीन हो जाएं सावधान: गलत डिब्बे में रखा अचार खाने से हो सकता है कैंसर

Best Way to Store Pickles: गर्मियों के आते ही ज्यादातर घरों में महिलाएं तरह-तरह के अचार बनाना शुरू कर देती हैं और बनाएं भी क्यों न, ये बोरिंग से बोरिंग खाने का स्वाद भी दोगुना कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अचार को आप इतने चाव से खाते हैं, वही आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? ऐसे में आपके दिमाग में आएगा कि यह ज्यादा अचार खाने से या इसे गलत तरीके से बनाने की वजह से होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही मुख्य वजह नहीं हैं। अगर आप कम अचार खाते हैं और हाइजीनिक तरीके से बना हुआ अचार भी खाते हैं, तो भी इससे कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावनाएं होती हैं। इसमें गलती अचार की नहीं, बल्कि उस डिब्बे की है जिसमें आपने उसे स्टोर करके रखा है। आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि अचार को किस तरह के डिब्बे में रखना चाहिए ताकि यह नुकसानदेह न हो।