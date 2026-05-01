कपड़ों की उम्र बढ़ाने वाली ये सफेद गोलियां, कहीं आपकी उम्र न घटा दें! आज ही इन्हें बाहर फेंकें

Natural Alternatives to Naphthalene Balls: पिछले कई सालों से कपड़ों से बदबू न आए या अलमारी में लगने वाले कीड़ों से बचाने के लिए लोग घरों में नेफथलीन की गोलियां इस्तेमाल करते हैं। इसे सुरक्षित समझ के लोग कपड़ों के अलावा इन्हें बिना सोचे-समझे अलमारी, बिस्तर के बॉक्स और किताबों के बीच रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी सफेद गोलियां आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकती हैं? नेफथलीन बॉल्स से होने वाले नुक्सानों को ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम चैनल getfitwithmiruna पर हेल्थ कोच Miruna Bashkar ने एक वीडियो शेयर कर इससे होने वाले नुकसान और इसके विकल्पों के बारे में विस्तार से बताया है।

