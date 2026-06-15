Sanchita Ugale Suicide: ख़ुदकुशी से कुछ घंटे पहले तक काफी खुश दिख रही थीं ‘कुमकुम भाग्य’ की ‘दीया’, पिछले महीने ही छुट्टी से लौटी थीं

अभिनेत्री पिछले महीने वेकेशन से लौटी थीं, जिसका पता उनके इंस्टा पोस्ट से चलता है। एक्ट्रेस मालशेज घाट (Malshej Ghat) छुट्टियां मनाने गई थीं, जो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित एक बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय हिल स्टेशन है। एक्ट्रेस जहां ठहरी थीं। उस विला की लोकेशन शेयर करने के साथ ही सफेद लॉन्ग स्कर्ट के साथ पिंक क्रॉप टॉप, छोटे डायमंड स्टड्स और गले में पतले से चेन में डायमंड पेंडेंट के साथ खुले बालों में अपने लुक को कंप्लीट किए दिख रही हैं।