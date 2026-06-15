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Sanchita Ugale Suicide: ख़ुदकुशी से कुछ घंटे पहले तक काफी खुश दिख रही थीं ‘कुमकुम भाग्य’ की ‘दीया’, पिछले महीने ही छुट्टी से लौटी थीं

Kumkum Bhagya Sanchita Ugale Suicide: 'कुमकुम भाग्य' में काम कर घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री संचिता उगले ने खुदकुशी कर ली है। आइए, अभिनेत्री के जीवन के खुशनुमा पल के बारे में जानते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Jun 15, 2026

Sanchita Ugale Biography And Lifestyle, Sanchita Ugale Last Social Media Post

Actress Sanchita Ugale ने किया Suicide | image credit instagram-sanchita_ugale

Sanchita Ugale Death: जी टीवी के मशहूर सीरियल 'कुमकुम भाग्य' में 'दीया टंडन' का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री संचिता उगले (Sanchita Ugale) ने 30 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली है। 'कुमकुम भाग्य' के अलावा दिवंगत अभिनेत्री ने अभिनेता विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' में ताराबाई और 'वागले की दुनिया' में रुचिता जेटली की भूमिका भी निभाई थी। आइए जानते हैं पर्सनल लाइफ में संचिता उगले कैसी थीं।

सुसाइड से कुछ घंटे पहले Sanchita Ugale ने बनाई थी रील

अभिनेत्री संचिता उगले का सोशल मीडिया अकाउंट देखें तो सुसाइड से कुछ घंटे पहले उन्होंने आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की डेब्यू फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के 'राधा' गाने पर एक रील बनाकर शेयर की थी। कैप्शन में 'Mai naachu tu nachaaaaa' लिखा था।

अभिनेत्री लाइट पिंक रंग के फ्लोरल सिल्क सूट को प्रिंटेड कंट्रास्ट दुपट्टे के साथ मैच कर के, साइड पार्टिशन कर बालों में सॉफ्ट कर्ल्स किए, नेचुरल मेकअप, माथे पर काले रंग की बिंदी और ज्वेलरी में नोज पिन, कान में बाली और हाथों में चूड़ी पहनकर अपने लुक को पूरा कर, हाथ में कैमरा लेकर वीडियो बनाती दिख रही हैं।

वेकेशन से लौटी थीं Actress Sanchita Ugale

अभिनेत्री पिछले महीने वेकेशन से लौटी थीं, जिसका पता उनके इंस्टा पोस्ट से चलता है। एक्ट्रेस मालशेज घाट (Malshej Ghat) छुट्टियां मनाने गई थीं, जो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित एक बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय हिल स्टेशन है। एक्ट्रेस जहां ठहरी थीं। उस विला की लोकेशन शेयर करने के साथ ही सफेद लॉन्ग स्कर्ट के साथ पिंक क्रॉप टॉप, छोटे डायमंड स्टड्स और गले में पतले से चेन में डायमंड पेंडेंट के साथ खुले बालों में अपने लुक को कंप्लीट किए दिख रही हैं।

Fitness का भी ध्यान रखती थीं संचिता

एक्ट्रेस काफी ज्यादा फिट थीं, इसका अंदाजा उनकी स्पोर्ट्स और फिटनेस ट्रेनर नाकिया जौहर (Nakiya Johar) के साथ किए गए एक्रो योग (Acro Yoga) से पता चलता है। जिसे अभिनेत्री ने वीडियो के साथ कैप्शन में 'Fearless and fierce !!!' लिखकर शेयर किया है।

बेहद स्टाइलिश थीं Sanchita Ugale

संचिता उगले का सोशल मीडिया देखें तो एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक ट्रेडिशनल लुक में फोटो और वीडियो शेयर करने के साथ ही वेस्टर्न ड्रेस में भी काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक में फोटो और वीडियो शेयर की हैं।

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Published on:

15 Jun 2026 03:12 pm

Hindi News / Lifestyle News / Sanchita Ugale Suicide: ख़ुदकुशी से कुछ घंटे पहले तक काफी खुश दिख रही थीं ‘कुमकुम भाग्य’ की ‘दीया’, पिछले महीने ही छुट्टी से लौटी थीं

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