Harsil Valley Travel: भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशन नहीं, इस बार उत्तराखंड की शांत वादियों में बिताएं सुकून भरे पल

अगर आप किसी जगह को लोकल की तरह एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं या फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो यहां जाने के बाद आपको राज कपूर की मशहूर फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' याद आ जाएगी। इस फिल्म के कई सीन यहीं शूट हुए थे। ऐसे में आप फिल्म में दिखाए गए सीन की तरह सेब के बागों में घूमने के साथ ही, नदी के किनारे बैठकर खाना खाते हुए बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियों को देख सकते हैं, या स्थानीय लोगों से बातें करके वहां के रहन-सहन को जानते हुए चाय की चुस्की लेते हुए भागीरथी नदी की आवाज सुन सकते हैं।