7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

उत्तराखंड में ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर पलटी बस, 8 लोग घायल, 39 लोग थे सवार

Uttarakhand Road Accident : उत्तराखंड में रविवार को दो बड़े हादसे हुए। ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर 39 यात्रियों से भरी बस पलटने से 8 लोग घायल हो गए, वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जा रहे श्रद्धालुओं की कार नदी में गिरी। SDRF ने सभी को सुरक्षित निकाला।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jun 07, 2026

Accident

उत्तराखंड में हादसा, यात्रियों से भरी बस पलटी, PC- IANS

टिहरी : उत्तराखंड के टिहरी में ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर बस पलटने से लगभग 8 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। उन्हें मामूली चोटें आईं। जानकारी सामने आई कि टिहरी के कौडियाला के पास हाईवे पर रविवार सुबह एक बस पलटी। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी बृजेश भट्ट ने बताया कि यह लोकल बस थी, जो ऋषिकेश की ओर जा रही थी। बस में कुल 39 लोग सवार थे। 8 लोग मामूली घायल हुए हैं, बाकी सभी सुरक्षित हैं।

उन्होंने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही राजस्व, पुलिस, एसडीआरएफ समेत 108 एम्बुलेंस सेवा की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं। अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार संभवतः ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ है।

सुबह एक्सयूवी 700 अनियंत्रित होकर नदी में गिरी

इससे पहले, रुद्रप्रयाग में रविवार तड़के तिलवाड़ा पेट्रोल पंप के समीप केदारनाथ धाम की ओर जा रही एक महिंद्रा एक्सयूवी 700 अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 50 मीटर नीचे नदी किनारे पानी में जा गिरी। कार में सवार पांच यात्रियों को पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जबकि तीन अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं।

पश्चिम बंगाल के श्रद्धालु थे सवार

बताया गया कि दुर्घटनाग्रस्त कार (यूपी-16 डीके 0856) पश्चिम बंगाल से आए श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहा था। अचानक वाहन चालक का नियंत्रण बिगड़ने से कार सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन राहत टीमों की तत्परता के चलते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

दुर्घटना में घायल यात्रियों की पहचान प्रिंस सिंह, सभीमा सिंह, सुजोन मुखर्जी, ऋजा मुखर्जी और वाहन चालक प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। इनमें दो महिला यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य तीन यात्रियों को हल्की चोटें लगी हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, समय रहते राहत एवं बचाव कार्य शुरू होने से एक बड़ी जनहानि टल गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे की वजह माना जा रहा है।

हेलो! तुम्हारे पापा चरस और स्मैक के साथ पकड़े गए हैं…सबूत के लिए यह वीडियो देखो और युवती से ऐंठ लिए पैसे

ये भी पढ़ें
Cyber Fraud

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Jun 2026 01:35 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / उत्तराखंड में ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर पलटी बस, 8 लोग घायल, 39 लोग थे सवार

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

रुद्रप्रयाग: मंदाकिनी नदी में गिरी श्रद्धालुओं की कार, डीडीआरएफ-एसडीआरएफ के जवानों ने जान पर खेलकर बचाई 5 जिंदगियां

Rudraprayag news
देहरादून

हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर चलती बस में भीषण आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 40 लोगों की जान, देखें वीडियो

moving bus caught fire
देहरादून

Weather Update: उत्तराखंड में 3 दिन तूफानी बारिश की संभावना, जानिए मौसम का ताजा अपडेट

Weather Update
देहरादून

चार धाम यात्रा: आस्था पथ दुर्गम मार्गों में से एक, ऑक्सीजन की भी कमी; अब तक 40 तीर्थ यात्रियों की मौत

चार धाम यात्रा में अब मौसम हो रहा खराब, फोटो सोर्स- रुद्रप्रयाग वीडियो ग्रैब
देहरादून

राहुल गांधी के कोटद्वार दौरे के बीच ‘बाबा’ दुकान के मालिक का छलका दर्द, बोले-‘दीपक से मिलेंगे, मुझसे क्यों नहीं?’

Rahul Gandhi
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.