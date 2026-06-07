उत्तराखंड में ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर पलटी बस, 8 लोग घायल, 39 लोग थे सवार

टिहरी : उत्तराखंड के टिहरी में ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर बस पलटने से लगभग 8 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। उन्हें मामूली चोटें आईं। जानकारी सामने आई कि टिहरी के कौडियाला के पास हाईवे पर रविवार सुबह एक बस पलटी। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी बृजेश भट्ट ने बताया कि यह लोकल बस थी, जो ऋषिकेश की ओर जा रही थी। बस में कुल 39 लोग सवार थे। 8 लोग मामूली घायल हुए हैं, बाकी सभी सुरक्षित हैं।