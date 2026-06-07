हेलो! तुम्हारे पापा चरस और स्मैक के साथ पकड़े गए हैं…सबूत के लिए यह वीडियो देखो और युवती से ऐंठ लिए पैसे

यह मामला गोरखपुर जिले के मोहद्दीपुर का है। यहां की रहने वाली पूजा ने पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया। युवती ने बताया कि उसे एक व्हाट्सएप कॉल आई और बताया कि तुम्हारे पापा नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए हैं। उसने एक वीडियो मोबाइल पर भेजा, जिसमें एक व्यक्ति की पिटाई होती दिखाई दे रही है। वह मदद के लिए गुहार लगा रहा था। आवाज खूब तेजी से सुनाई दे रही। वीडियो भेजने के बाद कुछ देर बाद वीडियो को डिलीट कर दिया गया। युवती ने आरोप लगाया कि उसके पिता को छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए मांगे। इसके अलावा कहा कि यदि उसने यह बात किसी को बताया तो उसके पिता की हत्या कर जाएगी।