Gorakhpur News: गोरखपुर में अधिशासी अभियंता पर हमला, हेलमेट पहने युवक ने ताबड़तोड़ बरसाये थप्पड़, कार्यालय में हड़कंप

एक अन्य मामले में गोरखपुर में एक युवक हॉकी लेकर स्कूल में घुस गया और शिक्षकों व बच्चों को धमकाने लगा। घटना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में वह एक टीचर से कह रहा है कि इस स्कूल का एक लड़का मुझे गाली दिया है, मैं छोडूंगा नहीं उसे। बताया जा रहा है कि युवक नशे में धुत था और काफी देर तक स्टाफ के साथ अभद्रता करते हुए हंगामा किया। यह मामला मंगलवार को जंगल कौड़ियां क्षेत्र में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय का है। जानकारी मिलने के बाद छानबीन कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रिंसिपल की तहरीर पर गुरुवार को सुबह 11 बजे के करीब FIR दर्ज कर शांति भंग का चालान कर दिया। आगे की जांच और कार्रवाई की जा रही है। युवक की पहचान शैलेंद्र के रूप हुई है।