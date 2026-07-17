बद्रीनाथ धाम में बड़ा घोटाला: दान चोरी मामले में पूर्व मंदिर अधिकारी के ठिकानों पर रेड, कई देशों की करेंसी बरामद

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, राजेंद्र चौहान को सुबह लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। चार घंटे की पूछताछ में जब वह टूटा तो उसने कुछ सुराग दिए। उसी के आधार पर बद्रीनाथ धाम इलाके में उसके घर और संबंधित जगहों पर छापेमारी की गई। एसआईटी अधिकारी महादेव उनियाल ने बताया कि केसर के अलावा कुछ अन्य सामान भी मिला है। विदेशी करेंसी भी बरामद हुई है, लेकिन नकदी के बारे में आरोपी सहयोग नहीं कर रहा।