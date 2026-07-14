बद्रीनाथ धाम में कथित चोरी मामला: BKTC उपाध्यक्ष विजय कपरूवान ने कहा- दोषी गिरफ्तार, मंदिर परिसर में अब लगेंगे हाई-क्वालिटी कैमरे

उपाध्यक्ष ने बताया कि मंदिर परिसर के सभी संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर अब उच्च गुणवत्ता वाले आधुनिक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाए जाएंगे।परिसर की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एक सुरक्षा टीम तैनात करने का प्रस्ताव पहले से ही तैयार था, जिसे अब जल्द से जल्द धरातल पर लागू किया जाएगा। BKTC प्रबंधन का कहना है कि उनका पूरा प्रयास है कि भविष्य में मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा में इस तरह की चूक दोबारा कभी न हो।