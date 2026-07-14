14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

बद्रीनाथ धाम में कथित चोरी मामला: BKTC उपाध्यक्ष विजय कपरूवान ने कहा- दोषी गिरफ्तार, मंदिर परिसर में अब लगेंगे हाई-क्वालिटी कैमरे

Vijay Kapruwan Badrinath Temple Theft Case Update: बद्रीनाथ धाम में श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) से जुड़े कथित चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। BKTC के उपाध्यक्ष विजय कपरवाण ने विश्वास जताया कि जांच पूरी होने पर पूरा सच सामने आ जाएगा
2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Aman Pandey

Jul 14, 2026

Badrinath Kedarnath Temple Committee, BKTC Financial Irregularities, Badrinath Donation Theft, BKTC, Kedarnath Temple, Badrinath Temple,

Badrinath Temple (Photo: badrinath-kedarnath.gov.in)

Badrinath Temple Theft Case : उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों में से एक, बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) से जुड़े एक कथित चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पूरे विवाद पर अब BKTC के उपाध्यक्ष विजय कपरूवान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक वैदिक सहायक का नाम सामने आया है, जिसे पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है।


जांच के लिए टीमों का गठन

BKTC के उपाध्यक्ष विजय कपरूवान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना सबसे पहले 2 तारीख को सोशल मीडिया के जरिए सामने आई थी। मामला संज्ञान में आते ही मंदिर समिति ने तुरंत एक्शन लिया और शुरुआती जांच के लिए तुरंत एक 4 सदस्यीय टीम का गठन किया। इसके अलावा, उत्तराखंड सरकार ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए एक कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय टीम बनाई है।

आरोपी की गिरफ्तारी

कपरूवान ने बताया कि जांच में एक 'वैदिक सहायक' का नाम उजागर हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उपाध्यक्ष विजय कपरूवान ने कहा कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस इंक्वायरी से पूरा सच सबके सामने आ जाएगा।

सुरक्षा व्यवस्था होगी बेहद सख्त, तैनात होगी विशेष टीम

इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उपाध्यक्ष ने कहा कि भगवान भोलेनाथ (और बद्री विशाल) में देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। इस तरह की घटना का होना बेहद दुखद और मन को ठेस पहुंचाने वाला है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मंदिर समिति ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है।

हाई-क्वालिटी कैमरे लगाए जाएंगे

उपाध्यक्ष ने बताया कि मंदिर परिसर के सभी संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर अब उच्च गुणवत्ता वाले आधुनिक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाए जाएंगे।परिसर की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एक सुरक्षा टीम तैनात करने का प्रस्ताव पहले से ही तैयार था, जिसे अब जल्द से जल्द धरातल पर लागू किया जाएगा। BKTC प्रबंधन का कहना है कि उनका पूरा प्रयास है कि भविष्य में मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा में इस तरह की चूक दोबारा कभी न हो।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Jul 2026 08:23 am

Published on:

14 Jul 2026 08:02 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / बद्रीनाथ धाम में कथित चोरी मामला: BKTC उपाध्यक्ष विजय कपरूवान ने कहा- दोषी गिरफ्तार, मंदिर परिसर में अब लगेंगे हाई-क्वालिटी कैमरे

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

Badrinath Mandir Theft: बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन; मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को न्यायिक हिरासत में 14 दिनों की जेल

badrinath donation theft main accused pramod nautiyal arrested first statement
देहरादून

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी: मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल के बयान पर टिकी जांच! गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कहा?

badrinath donation theft main accused pramod nautiyal arrested first statement
देहरादून

Badrinath Donation Theft: बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा एक्शन, SIT ने कमेटी अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को किया गिरफ्तार

Pushkar Singh Dhami, Badrinath Donation Scam, Dehradun News
देहरादून

उत्तराखंड के 15% गांव वीरान, पलायन से बदली देवभूमि की तस्वीर; बंद स्कूल, सूने घर और शादी को तरसते युवा

Ghost villages in Uttarakhand
राष्ट्रीय

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामला: हरिद्वार में महामंडलेश्वर बोले- मंदिर पर सरकार का नियंत्रण न हो, साध्वी निरंजन ज्योति की मांग- पूरी व्यवस्था बदली जाए

badrinath Dham
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.