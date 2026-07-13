उत्तराखंड के 15% गांव वीरान, पलायन से बदली देवभूमि की तस्वीर; बंद स्कूल, सूने घर और शादी को तरसते युवा

अल्मोड़ा के छानागोलू गांव में महेश कुमार भट्ट करीब 15 वर्ष प्रधान रहे। बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि गांव में 250 परिवार थे, आज 40 रह गए हैं। वह हमें पड़ोस के गांव भेंट में ले चलते हैं, जो निर्जन हो चुका है। मकान खंडहर हो चुके हैं और छतों पर 6-7 फीट के कैक्टस उग आए हैं। उन्होंने ऐसे पुराने घर भी दिखाए जो हाल ही में रिपेयर करवाए गए थे, लेकिन घर के जवान सदस्य दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, इसलिए अब वे बेकार पड़े हैं। गांव का प्राथमिक स्कूल भी बंद कर दिया है, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं है। उत्तराखंड में 16,793 गांव हैं, इनमें से करीब 15% गांव निर्जन माने जा रहे हैं।