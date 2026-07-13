WHO Report: भारतीय महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जीती हैं, लेकिन 11 साल बीमारी में गुजरते हैं

WHO Report: भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक उम्र तक जी रही हैं, लेकिन स्वस्थ जीवन के मामले में यह बढ़त लगभग खत्म हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार भारतीय महिलाओं की औसत आयु 69 वर्ष और पुरुषों की 65.5 वर्ष है। हालांकि, महिलाएं औसतन 58.3 वर्ष और पुरुष 58 वर्ष स्वस्थ जीवन जी पाते हैं।