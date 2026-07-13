13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

WHO Report: भारतीय महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जीती हैं, लेकिन 11 साल बीमारी में गुजरते हैं

Indian women healthy life expectancy: डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक उम्र तक जीवित रहती हैं, लेकिन उनका स्वस्थ जीवन लगभग बराबर ही रहता है। एनीमिया, पोषण की कमी और स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही के कारण महिलाएं जीवन के करीब 11 वर्ष खराब स्वास्थ्य के साथ बिताती हैं।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jul 13, 2026

who report

11 साल खराब स्वास्थ्य से जिंदगी बिताती है महिलाएं (Photo-AI)

WHO Report: भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक उम्र तक जी रही हैं, लेकिन स्वस्थ जीवन के मामले में यह बढ़त लगभग खत्म हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार भारतीय महिलाओं की औसत आयु 69 वर्ष और पुरुषों की 65.5 वर्ष है। हालांकि, महिलाएं औसतन 58.3 वर्ष और पुरुष 58 वर्ष स्वस्थ जीवन जी पाते हैं।

इसका मतलब है कि महिलाएं अपने जीवन का करीब 15.5 प्रतिशत हिस्सा खराब स्वास्थ्य के साथ बिताती हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 11.9 प्रतिशत है। यानी महिलाओं के जीवन के लगभग 11 वर्ष बीमारी, कमजोरी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में गुजर जाते हैं।

श्रेणीऔसत आयु (Years)स्वस्थ जीवनकाल (Years)
महिलाएं6958.3
पुरुष65.558

एनीमिया सबसे बड़ी चुनौती

महिलाओं के स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा असर एनीमिया का है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 57 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, पुरुषों में यह अनुपात करीब 25 प्रतिशत है। एनीमिया के कारण थकान, कमजोरी, संक्रमण का खतरा और गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं बढ़ जाती हैं।

पोषण की कमी बढ़ा रही समस्या

विशेषज्ञों के अनुसार आयरन, विटामिन बी-12 और विटामिन-D की कमी, असंतुलित खान-पान, गरीबी और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही महिलाओं के कमजोर स्वास्थ्य की प्रमुख वजहें हैं। इसका असर कामकाज की क्षमता, मातृ स्वास्थ्य, बच्चों के विकास और बढ़ती उम्र में हड्डियों की मजबूती पर पड़ता है।

समाधान क्या है?

विशेषज्ञ महिलाओं के लिए संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हैं। हरी सब्जियां, दालें, फल और आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन तथा बचपन से लड़कियों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराना इस समस्या से निपटने के महत्वपूर्ण उपाय माने जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jul 2026 06:50 am

Published on:

13 Jul 2026 06:50 am

Hindi News / National News / WHO Report: भारतीय महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जीती हैं, लेकिन 11 साल बीमारी में गुजरते हैं

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

China Super Dam: ड्रैगन की बड़ी भूल! भारत की सीमा पर चीन जो ‘महाविनाशकारी सुपर डैम’ बना रहा, उसके नीचे मिली गहरी दरार

China Brahmaputra Super Dam
राष्ट्रीय

‘हम तस्वीर ले रहे थे और…’ समंदर ने निगल लीं 15 जिंदगियां, 16 पर्यटक लौट रहे भारत

vietnam Boat Capsize Accident
राष्ट्रीय

उत्तराखंड के 15% गांव वीरान, पलायन से बदली देवभूमि की तस्वीर; बंद स्कूल, सूने घर और शादी को तरसते युवा

Ghost villages in Uttarakhand
राष्ट्रीय

खुलासा : पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी ने पुस्तक में लिखा- ‘तब मनमोहन सिंह ने कहा था, मैं आत्महत्या कर लूंगा’

SY Quraishi And Manmohan Singh
राष्ट्रीय

UBS Global Wealth Report: देश में रोज बन रहे 85 नए करोड़पति, ‘सोने-जमीन’ का मोह बरकरार

UBS Wealth Report
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.