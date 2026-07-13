‘हम तस्वीर ले रहे थे और…’ समंदर ने निगल लीं 15 जिंदगियां, 16 पर्यटक लौट रहे भारत

हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बाताया कि 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीरों को फु क्वोक से हो ची मिन्ह सिटी ले जाया जा रहा है। वहां जरूरी कानूनी और कागजी औपचारिकताएं पूरी होते ही सभी शवों को जल्द से जल्द विमान के जरिए भारत भेजा जाएगा। साथ ही सुरक्षित बचाए गए 17 भारतीय पर्यटकों में से 16 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उन्हें रविवार को भारत रवाना कर दिया गया है। वहीं, गंभीर रूप से घायल एक पर्यटक का फु क्वोक के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वियतनाम पुलिस ने स्पीडबोट के कैप्टन को हिरासत में ले लिया है।