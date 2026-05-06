अब वियतनाम में भी चलेगा भारत का UPI, दोनों देशों के बीच हुए 13 ऐतिहासिक समझौते, जानें पूरी डिटेल

Rare Earth Elements: आईआरईएल इंडिया लिमिटेड और वियतनाम के इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ रेडियोएक्टिव एंड रेयर एलिमेंट्स के बीच पारस्परिक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह समझौता दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य नई तकनीकों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देता है।
भारत के संस्कृति मंत्रालय और वियतनाम के संस्कृति, खेल व पर्यटन मंत्रालय के बीच 2026-30 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षर किए गए। भारत और वियतनाम के बीच 1976 में एक सांस्कृतिक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों और आदान-प्रदानों पर पांच साल (2026-2030) की अवधि के लिए वैध सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के ढांचे के भीतर सहमति बनी है।
भारतीय रिजर्व बैंक और वियतनाम स्टेट बैंक के बीच भुगतान प्रणाली और डिजिटल भुगतान में नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य वित्तीय नवाचार और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक ढांचा स्थापित करना है।
मुंबई स्थित बृहन्मुंबई नगर निगम और हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कमेटी के बीच मैत्री और सहयोग स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बयान के अनुसार, इस समझौते का उद्देश्य दोनों महानगरों को शहरी प्रबंधन और आर्थिक विकास में विशेषज्ञता साझा करने में सक्षम बनाने के लिए एक औपचारिक ढांचा स्थापित करना है। आईसीसीआर और दा नांग विश्वविद्यालय के बीच आईसीसीआर चेयर ऑफ इंडिया स्टडीज की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के तहत वियतनाम के दा नांग विश्वविद्यालय में आईसीसीआर चेयर की स्थापना की गई है।
राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय और हनोई स्थित हो ची मिन्ह राष्ट्रीय राजनीति अकादमी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन वियतनाम में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत की दीर्घकालिक पहलों को और मजबूत करता है।
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वियतनाम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन डिजिटल प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की द्विपक्षीय प्रतिबद्धता को और गहरा करता है।
भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कार्यालय और वियतनाम के राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय के बीच सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन भारत और वियतनाम की दोनों लेखा परीक्षा संस्थाओं के बीच 2010 में हुए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण करता है और इसे अधिक लचीला और गतिशील बनाता है।
भारत के पर्यटन मंत्रालय और वियतनाम के खेल, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच जन-संबंधों को बढ़ावा देता है। बयान के अनुसार, आईसीसीआर और सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विश्वविद्यालय के बीच भारतीय अध्ययन के आईसीसीआर चेयर की स्थापना पर हुए समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सामाजिक विज्ञान व मानविकी विश्वविद्यालय में आईसीसीआर चेयर की स्थापना करना है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है। 2030 तक 25 अरब अमेरिकी डॉलर का नया व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वियतनाम इंडो पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव में शामिल हो गया है। वियतनाम को भारतीय अंगूर और भारत को वियतनामी ड्यूरियन के निर्यात की घोषणा की गई।
विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, मध्य वियतनाम में स्थित माई सोन में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर स्थल व्याख्या केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है, जो परित्यक्त और आंशिक रूप से खंडहर हो चुके शैव हिंदू मंदिरों का एक समूह है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के महासचिव के साथ व्यापक चर्चा की। ( इनपुट : ANI)
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