भारत और वियतनाम ने मिलाया हाथ, पीएम मोदी ने कर दिया ये बड़ा कूटनीतिक ऐलान, अब चीन क्या करेगा ?

प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार ग्रहण करने के कुछ ही समय बाद भारत की उच्चस्तरीय यात्रा पर आए वियतनामी नेता का स्वागत करते हुए कहा, 'मुझे भारत में राष्ट्रपति तो लाम का हार्दिक स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। वियतनाम के राष्ट्रपति बनने के महज एक महीने के अंदर ही उनका भारत दौरा, जिसमें कई व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है, भारत-वियतनाम संबंधों को दी जाने वाली उनकी प्राथमिकता साफ तौर पर दर्शाता है।' प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति की यात्रा, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई, दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करती है।