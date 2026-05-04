जिस जगह पीएम मोदी ने खाई झालमुड़ी वहाँ बीजेपी को ज़बरदस्त बढ़त, टीएमसी को लगा झटका

झारग्राम सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत साहू (Lakshmi Kanta Sahu) को ज़बरदस्त बढ़त बनाए हुए हैं। वह 11 हज़ार से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं टीएमसी (TMC) को झटका लगा है और प्रत्याशी मोंगल सारेन (Mongal Saren) बड़े अंतर से पिछड़ रहे हैं।