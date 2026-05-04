बंगाल में BJP ने RSS के एजेंडे को पब्लिक से कनेक्ट किया और बना दिया रिकॉर्ड

मछली बंगाल की पहचान से जुड़ी है। यह न केवल खान-पान का अहम हिस्सा है, बल्कि पूजा-पाठ और शादी-ब्याह की रस्मों तक में इस्तेमाल होती है। मतलब मछली बंगाली संस्कृति का अहम हिस्सा है और इस बार चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। ममता बनर्जी ने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि अगर बीजेपी आई तो बंगाल को बंगाली खाना (खास कर मछली-मांस-अंडा) नहीं खाने दिया जाएगा। बीजेपी ने इस नरेटिव का करारा जवाब दिया। इस कड़ी में पार्टी के बड़े नेताओं ने कैमरे के सामने मछली खाई और यह वीडियो वायरल किया गया।