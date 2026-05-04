4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल में BJP ने RSS के एजेंडे को पब्लिक से कनेक्ट किया और बना दिया रिकॉर्ड

बंगाल से आरएसएस ने अपना कनेक्ट अरसे से बनाए रखा है, लेकिन यह पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। एनडीए सरकार और भाजपा ने इस बार यह काम बखूबी किया है।

3 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Vijay Kumar Jha

May 04, 2026

PM Narendra Modi having jhalmuri

चुनाव प्रचार के दौरान झारग्राम में झालमूढ़ी खाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

2026 के पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव में भाजपा की जीत का एक कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से भी जुड़ा है। आरएसएस बंगाल से जुड़ी पहचान का सम्मान लंबे समय से करते आया है। बांग्ला अस्मिता से जुड़ी कई चीजें आरएसएस के एजेंडे से लंबे समय से जुड़ी हैं, लेकिन यह जुड़ाव बंगाल की जनता समझ नहीं पा रही थी। इस बार भाजपा ने इस पुराने संबंध को जनता से जोड़ने में कामयाबी पाई।

इस चुनाव से पहले बीजेपी ने ऐसे कई कदम उठाए जिससे संघ के बंगाली संस्कृति से जुड़ाव के आधार पर 'पब्लिक कनेक्ट' बनाने में मदद मिले और भाजपा भी इसका चुनावी फायदा ले सके। इसका परिणाम उसे पहली बार बंगाल की सत्ता के रूप में मिल रहा है।

आरएसएस काफी पहले से बंगाल की संस्कृति से जुड़ा रहा है, लेकिन बंगाल के लोग इस सच से अब तक नहीं जुड़ पा रहे थे। 1875 में राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम' के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के थे। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था और गाने वाले रवीन्द्रनाथ टैगोर भी बंगाली अस्मिता से जुड़ी शख़्सीयात थे।

आरएसएस और इससे जुड़े तमाम संगठनों के लिए राष्ट्र गीत और बंकिम चंद्र काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन, यह संदेश बंगाल की जनता तक आम तौर पर नहीं पहुंच पाया। केंद्र की भाजपा सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए, जिसकी वजह से राष्ट्र गीत के प्रति सम्मान राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना।

नवम्बर, 2025 में राष्ट्र गीत के 175 साल पूरे होने पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। इसके बाद सरकार ने यह नियम भी बनाया कि 'जन गण मन…' से पहले 'वंदे मातरम' गाया जाएगा और सभी छह पैराग्राफ गाना होगा। इससे पहले केवल दो पैराग्राफ गाया जाता था। बाकी हिस्सा इसलिए छोड़ा गया था कि यह मुस्लिमों के लिए असहजता पैदा कर सकता है। इस वजह से बीजेपी सरकार के ऐसे कदमों से यह मुद्दा सीधा जनता, खास कर बीजेपी समर्थकों की भावनाओं से जुड़ा।

मछली बंगाल की पहचान से जुड़ी है। यह न केवल खान-पान का अहम हिस्सा है, बल्कि पूजा-पाठ और शादी-ब्याह की रस्मों तक में इस्तेमाल होती है। मतलब मछली बंगाली संस्कृति का अहम हिस्सा है और इस बार चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। ममता बनर्जी ने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि अगर बीजेपी आई तो बंगाल को बंगाली खाना (खास कर मछली-मांस-अंडा) नहीं खाने दिया जाएगा। बीजेपी ने इस नरेटिव का करारा जवाब दिया। इस कड़ी में पार्टी के बड़े नेताओं ने कैमरे के सामने मछली खाई और यह वीडियो वायरल किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह कह कर लोगों को आश्वस्त किया कि 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद ममता सरकार लोगों को पर्याप्त मछली तक मुहैया नहीं करा पा रही। मछली दूसरे राज्यों से मंगवानी पड़ रही है।

प्रधानमंत्री ने खुद झालमूढ़ी खाकर आम बंगाली समाज तक यह संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा से बंगाली खान-पान को कोई खतरा नहीं है।

इस चुनाव में बंगाली अस्मिता भी एक मुद्दा थी। टीएमसी का नारा था- जातो करो हमला, ईबार जितबे बांगला' (आप चाहे जितना भी हमला कर लें, इस बार जीत 'बांग्ला' की ही होगी)। ममता ने नरेटिव बनाया कि खतरा बंगाल की पहचान पर है।
बीजेपी ने इस नरेटिव का जवाब इस रूप में दिया कि तृणमूल घुसपैठियों को बढ़ावा देकर बंगाल की 'बांग्ला पहचान' मिटाने पर आमादा है।

मातृ शक्ति पर आरएसएस का शुरू से बल रहा है। पिछले कुछ सालों से चुनावी रूप से भी 'मातृ शक्ति' महत्वपूर्ण हो गई है। भाजपा ने इस बार इस शक्ति का आशीर्वाद पाने के लिए खूब जतन किए। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून में संशोदन का दांव चला और भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया। वहीं, महिलाओं के लिए सीधे नकद फायदा देने के कई वादे भी किए गए। रेप पीड़िता की मां को टिकट देकर भी एक संदेश देने की कोशिश की गई। इस तरह महिलाओं के सम्मान की संस्कृति को चुनाव से जोड़ा गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021

West Bengal Elections 2026

Updated on:

04 May 2026 02:18 pm

Published on:

04 May 2026 01:29 pm

Hindi News / National News / बंगाल में BJP ने RSS के एजेंडे को पब्लिक से कनेक्ट किया और बना दिया रिकॉर्ड

पत्रिका लाइव अपडेट

West Bengal Assembly Election Results 2026 LIVE: बंगाल में बड़ा ‘खेला’, ममता सरकार के 13 मंत्रियों की सीट फंसी, 173 सीटों पर आगे चल रही बीजेपी

West Bengal Assembly Election Results 2026 West Bengal Election Result 2026 Bengal Election Result 2026 Live West Bengal Vidhan Sabha Chunav Result 2026 TMC vs BJP West Bengal 2026 results Mamata Banerjee 2026 election result WB चुनाव परिणाम 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे 2026 तृणमूल कांग्रेस 2026 चुनाव परिणाम बीजेपी पश्चिम बंगाल 2026. West Bengal Election Result 2026, बंगाल मतगणना लाइव अपडेट, ममता बनर्जी बनाम बीजेपी, बंगाल चुनाव परिणाम 2026, रिकॉर्ड मतदान बंगाल
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 LIVE: ‘एक्टर विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे’, घर में TVK के शानदार प्रदर्शन का जश्न

Tamilnadu Election Result LIVE
राष्ट्रीय

Kerala Assembly Election Results 2026 LIVE: CM पिनाराई विजयन ने बनाई बढ़त , कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने पार किया बहुमत का आंकड़ा

keral assembly Election 2026
राष्ट्रीय

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE: पुडुचेरी के रुझानों में बीजेपी गठबंधन की प्रचंड जीत, कांग्रेस रह गई पीछे

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE: असम के रुझानों में बीजेपी की प्रचंड जीत, कांग्रेस गठबंधन को करारी हार

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दीदी का दुर्ग ध्वस्त! बंगाल फतह के पीछे ये 5 रणनीतिक चेहरे, जानिए कैसे बदला पूरा गेम

राष्ट्रीय

Bengal Election Result: ‘बीजेपी नहीं जीती तो चुनाव आयोग पर भरोसा खत्म’, मतगणना के बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने साधा निशाना

Kanhaiya Kumar On Bengal Election Result
राष्ट्रीय

बंगाल में BJP ने कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश, TMC नेताओं के घरों के बाहर ना करें नारेबाजी

West Bengal Election Results
राष्ट्रीय

30 साल पहले जिसे जनता ने नायक बनाया, अब तमिलनाडु का जननायक बनने जा रहे थलापति विजय

एक्टर विजय ने की रैली
राष्ट्रीय

Bengal Elections Result: बंगाल रुझानों में ममता के हारते ही कांगेस को मिला वरदान, बीजेपी की जीत राहुल गांधी के लिए लाई गुड न्यूज

West Bengal Elections Result 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.