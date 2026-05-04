बैरकपुर में काउंटिंग के बीच भारी बवाल: राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ कॉलेज केंद्र पर झड़प, सुरक्षा बलों का लाठीचार्ज

Barrackpore Counting Centre Violence
Barrackpore Counting Centre Violence: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाती नजर आ रही है। इसी बीच उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ मतगणना केंद्र पर मतगणना के दौरान झड़प हो गई। घटना के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पर मौजूद थे। कूच बिहार के दिनहाटा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद केंद्रीय बलों के जवानों ने लाठीचार्ज किया।
कूच बिहार में पत्रकारों से बात करते हुए जलपाईगुड़ी की पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) अंजली सिंह ने बताया कि स्थिति शांतिपूर्ण है और कानून व्यवस्था बनी हुई है तथा सुरक्षा बल किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। डीआईजी अंजली सिंह ने कहा कि स्थिति शांतिपूर्ण है और कानून व्यवस्था कायम है। न तो कोई व्यवधान है और न ही किसी व्यवधान की आशंका है- स्थिति शांतिपूर्ण है। किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए हमारी फोर्स पूरी तरह तैयार है।
इसी बीच भाजपा को बहुमत मिलने के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाया, दावा किया कि कई स्थानों पर मतगणना रोक दी गई थी और चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों पर अनुचित तरीके से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'हिम्मत मत हारो, हम सूर्यास्त के बाद जीतेंगे।'
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हम 100 से अधिक सीटों से आगे हैं, जिसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। सब कुछ गलत बताया जा रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरह अपनी मनमानी कर रहा है और केंद्रीय बल भी उनके साथ हैं। पुलिस भी केंद्रीय बलों के साथ मिलकर काम कर रही है।
सोमवार को पश्चिम बंगाल के रोमांचक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की लगातार चौथी बार सत्ता में आने की महत्वाकांक्षा पर पानी फिर गया।
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