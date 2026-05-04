बैरकपुर में काउंटिंग के बीच भारी बवाल: राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ कॉलेज केंद्र पर झड़प, सुरक्षा बलों का लाठीचार्ज

इसी बीच भाजपा को बहुमत मिलने के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाया, दावा किया कि कई स्थानों पर मतगणना रोक दी गई थी और चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों पर अनुचित तरीके से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'हिम्मत मत हारो, हम सूर्यास्त के बाद जीतेंगे।'

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हम 100 से अधिक सीटों से आगे हैं, जिसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। सब कुछ गलत बताया जा रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरह अपनी मनमानी कर रहा है और केंद्रीय बल भी उनके साथ हैं। पुलिस भी केंद्रीय बलों के साथ मिलकर काम कर रही है।