कौन बनेगा पश्चिम बंगाल बंगाल का मुख्यमंत्री? सुवेंदु, सामिक और दिलीप घोष के नामों पर अटकलें तेज!

भाजपा की बढ़त के साथ ही नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी इस दौड़ में सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वे नंदीग्राम और भाबनीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी टीएमसी के पबित्रा कर पर 3,100 से अधिक वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि भाबनीपुर में शुरुआती घंटों में वे ममता बनर्जी से पीछे चल रहे थे, लेकिन मतगणना के तीन दौर के बाद ममता बनर्जी 898 वोटों से आगे निकल गई हैं।