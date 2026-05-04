कौन बनेगा पश्चिम बंगाल बंगाल का मुख्यमंत्री? सुवेंदु, सामिक और दिलीप घोष के नामों पर अटकलें तेज!

Next CM of West Bengal
Next CM of West Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जबरदस्त बढ़त हासिल कर ली है। पार्टी वर्तमान में 293 सीटों में से 161 सीटों पर आगे चल रही है। यह आंकड़ा भाजपा को राज्य में पहली बार सरकार बनाने के बेहद करीब ले जा रहा है और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लंबे समय से चले आ रहे गढ़ को भेदने में सफलता मिलती दिख रही है।
भाजपा की इस बढ़त से पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। विशेषकर जंगलमहल, उत्तरी बंगाल और औद्योगिक क्षेत्रों में पार्टी की मजबूत पकड़ दिख रही है। दिन्हाटा, गोसाबा, बाघमुंडी, बांकुरा, दुर्गापुर पुरबा, बिनपुर, नयाग्राम, राजगंज और भगवानगोला जैसी अनेक महत्वपूर्ण सीटों पर भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये क्षेत्र पारंपरिक रूप से टीएमसी या वामपंथी प्रभाव वाले माने जाते रहे हैं।
भाजपा की बढ़त के साथ ही नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी इस दौड़ में सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वे नंदीग्राम और भाबनीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी टीएमसी के पबित्रा कर पर 3,100 से अधिक वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि भाबनीपुर में शुरुआती घंटों में वे ममता बनर्जी से पीछे चल रहे थे, लेकिन मतगणना के तीन दौर के बाद ममता बनर्जी 898 वोटों से आगे निकल गई हैं।
दूसरे प्रमुख दावेदार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का नाम लिया जा रहा है। आरएसएस से गहरे संबंध रखने वाले भट्टाचार्य को विभिन्न सामाजिक वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। 2024 में राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उन्होंने राज्य में भाजपा संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है।
दिलीप घोष भी मजबूत दावेदार हैं। पूर्व राज्य अध्यक्ष घोष को जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री निसिथ परमानिक, आसनसोल दक्षिण से विधायक अग्निमित्र पॉल और पूर्व राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली भी संभावित चेहरों में शामिल हैं।
आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने टीएमसी की साहिना मुमताज खान पर 2,890 वोटों की बढ़त बना ली है, जबकि अभी 19 दौर की मतगणना शेष है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भाजपा यह बढ़त बनाए रखती है तो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय माना जा रहा है। यह राज्य में 2014 के बाद भाजपा की सबसे बड़ी सफलता होगी।
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