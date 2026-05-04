Bengal Election Result: काउंटिंग के बीच ममता का बड़ा बयान, कहा- अंतिम राउंड बाद हम ही जीतेंगे

बंगाल में चुनावी रुझानों में बीजेपी को मिलती बढ़त के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के घर के सामने जयश्रीराम के नारे लगाए हैं। राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही नेताओं में भी जश्न का माहौल है। चुनाव में टीएमसी बुरी तरह पिछड़ गई है। पार्टी के कई मंत्री भी पिछड़ रहे हैं।