दीदी का दुर्ग ध्वस्त! बंगाल फतह के पीछे ये 5 रणनीतिक चेहरे, जानिए कैसे बदला पूरा गेम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत के सबसे बड़े नायक बनकर उभरे हैं। उन्होंने बंगाल में केवल रैलियां ही नहीं कीं, बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए सांस्कृतिक और भावनात्मक कार्ड भी खेला। पीएम ने हुगली नदी में बोटिंग की और आम बंगाली की तरह झालमुड़ी खाए। उन्होंने टीएमसी के बाहरी बनाम भीतरी वाले नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कोलकाता के थंथानिया कालीबाड़ी से लेकर बेलूर मठ तक मत्था टेककर मोदी ने बंगाली अस्मिता और आस्था को विकास के एजेंडे से जोड़ दिया। उनकी 21 रैलियों ने कार्यकर्ताओं में वह जान फूंकी, जिसका नतीजा आज सबके सामने है।