Bengal Elections Result: बंगाल रुझानों में ममता के हारते ही कांगेस को मिला वरदान, बीजेपी की जीत राहुल गांधी के लिए लाई गुड न्यूज

टीएमसी की संभावित हार राष्ट्रीय राजनीति में भी असर डाल सकती है। खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए ये स्थिति नई संभावनाएं खोल सकती है। अब तक ममता बनर्जी विपक्ष की मजबूत नेता के तौर पर उभरती रही हैं। अगर उनकी ताकत कमजोर होती है, तो विपक्ष के भीतर नेतृत्व का संतुलन बदल सकता है और कांग्रेस के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने का रास्ता आसान हो सकता है।