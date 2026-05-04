ममता दीदी के पास न घर है न गाड़ी, तो जानें शुभेंदु अधिकारी के पास कितनी दौलत है?

Mamata Banerjee vs Suvendu Adhikari Assets: मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, इस समय हर जगह बंगाल विधानसभा चुनाव की ही चर्चा है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले समय में राज्य में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इन सबके बीच, सबसे ज्यादा मुकाबला राज्य के दो दिग्गज नेताओं ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच देखा जा रहा है। लोग न सिर्फ इनकी राजनीति, बल्कि इनकी निजी जिंदगी और संपत्ति के बारे में भी जानने कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि इन दोनों नेताओं में से किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और दौलत के मामले में कौन किस पर भारी है।