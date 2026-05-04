जानें, चौराहों पर लगी मूर्तियों का वो राज, जो 99% लोग नहीं जानते!

Warrior Horse Statue Signs: आपने कभी न कभी ट्रैवलिंग के दौरान या किसी काम से घर से बाहर निकलने पर किसी चौराहे से गुजरते समय वहां किसी महान योद्धा की मूर्ति देखी होगी। आपने गौर किया होगा कि इन मूर्तियों में घोड़े अलग-अलग स्टाइल में खड़े होते हैं। ऐसे में ये देखने के बाद आपके दिमाग में कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये सब अलग-अलग क्यों होते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि घोड़े के पैरों की ये पोजीशन कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह एक तरह का सीक्रेट मैसेज है। इसके जरिए आप यह पता लगा सकते हैं कि उस वीर योद्धा की मौत कैसे हुई थी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।