Analysis On West Bengal Election Result 2026: क्यों डूबी ममता बनर्जी की नैया, बीजेपी का फार्मूला कैसे हुआ सुपरहिट

हिन्दू मतदाताओं ने इस चुनाव में खुलकर भाजपा को वोट दिया। भाजपा शुरुआत से ही यह कहती आ रही थी कि सनातन की रक्षा के लिए हिन्दू मतदाताओं को एकजुट होकर ममता के खिलाफ वोट करना होगा। बीजेपी ने ममता की TMC सरकार को एंटी हिन्दू प्रोजेक्ट किया और प्रदेश की हिन्दू आबादी को यह विश्वास दिलाने में सफल रही कि उसके हित केवल भाजपा के साथ ही सुरक्षित हैं। बंगाल में 25-30% तक मुस्लिम मतदाता हैं. भाजपा ने बाकी आबादी का ध्रुवीकरण मजबूती के साथ किया और उनके वोट को बंटने नहीं दिया। यहां तक कि दूसरे राज्यों में नौकरी या मजदूरी करने वाले बंगाल के हिन्दू वोटरों को भी भाजपा यह समझाने में सफल रही कि इस बार के चुनाव में उनकी भागीदारी क्यों जरूरी है। बड़े पैमाने पर प्रवासी घर लौटे और भाजपा के पक्ष में वोट किया। ममता बनर्जी को इसका आभास था, इसलिए उन्होंने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि बीजेपी ने प्रवासी मज़दूरों को घर वापस लाने के लिए कई विशेष ट्रेनें चलाई हैं।