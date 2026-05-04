केरल में यूडीएफ के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर जश्न शुरू, तिरूवंनतपुरम में कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं ने काटा केक

Congress leaders cutting cake
देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश समेत 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है और इसके साथ ही विधानसभा चुनावों का परिणाम (Assembly Election Results) अब साफ होने लगा है। केरल के चुनावी परिणाम पर गौर किया जाए, तो कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे पार्टी कार्यकर्ता काफी खुश हैं और उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया है।
केरल में यूडीएफ के शानदार प्रदर्शन से कांग्रेस में खुशी का माहौल है। तिरूवंनतपुरम में कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई है। कार्यालय में वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, राज्य पार्टी प्रमुख सनी जोसेफ, विपक्ष के सांसद वी.डी. सतीशान, सांसद शशि थरूर और के. सुरेश और नेता रमेश चेन्निथला ने केक काटकर जश्न मनाया।
केरल में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन अन्य राज्यों में निराशाजनक रहा। असम में कांग्रेस दूसरे स्थान पर चल रही है, लेकिन तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। बंगाल में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कांग्रेस क्रमशः 5 और 1 सीट पर आगे चल रही है।
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