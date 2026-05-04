केरल में यूडीएफ के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर जश्न शुरू, तिरूवंनतपुरम में कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं ने काटा केक

देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश समेत 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है और इसके साथ ही विधानसभा चुनावों का परिणाम (Assembly Election Results) अब साफ होने लगा है। केरल के चुनावी परिणाम पर गौर किया जाए, तो कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे पार्टी कार्यकर्ता काफी खुश हैं और उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया है।