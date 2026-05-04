Panihati Assembly Election Result: रेप पीड़िता की मां बनेंगी विधायक? टीएमसी को दे रहीं कड़ी टक्कर

Panihati Assembly Election Result:पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना जारी है। वोटों की गिनती के दौरान जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाई हुई है, जबकि तृणमूल कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। अगर पानीहाटी सीट की बात करें तो वह चर्चा का केंद्र बनी हुई है। वहां भी बीजेपी और टीएमसी के बीच दिलचस्प मुकाबवल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पानीहाटी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार आरजीकर रेप पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ हैं और वहीं टीएमसी से उम्मीदवार तीर्थाकंर हैं।