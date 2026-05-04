Bengal Election Result 2026: वोटों की गिनती के बीच मचा बवाल, TMC-BJP कार्यकर्ताओं में हुई झड़प; वाहनों में की तोड़फोड़

यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब राज्य में कड़ी टक्कर वाले चुनावी मुकाबले में रुझान तेजी से बदलते दिख रहे हैं। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 156 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस 86 सीटों पर आगे चल रही है। सहयोगी बीजीपीएम एक सीट पर बढ़त में है।