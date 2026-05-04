पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक एग्जिट पोल लगभग सटीक, BJP को भारी बढ़त, TMC को झटका

प्रजा पोल एग्जिट पोल ने टीएमसी को 85 से 110 सीटें और भाजपा को 178 से 208 सीटें मिलने का अनुमान जताया था, जो अब तक के रुझानों के काफी करीब नजर आ रहा है। इसके अलावा, मैट्रिज और पोल डायर ने टीएमसी गठबंधन को 125-140, चाणक्य स्ट्रैटजीज ने 130-140, पीपल्स पल्स ने 177-187, पीमारक्यू ने 118-138, जनमत पोल्स ने 195-205, जेवीसी ने 132-152 और टुडेज चाणक्य ने करीब 100 सीटें दी थीं। वहीं भाजपा के लिए मैट्रिज और पोल डायर ने 146-161, चाणक्य स्ट्रैटजीज ने 150-160, पीपल्स पल्स ने 90-110, पीमारक्यू ने 150-175, जनमत पोल्स ने 80-90, जेवीसी ने 138-159 और टुडेज चाणक्य ने 192 सीटों का अनुमान जताया था।