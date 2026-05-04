स्टालिन का किला ढहा: कोलाथुर सीट पर 15 साल बाद मिली हार, अभिनेता विजय की पार्टी ने मुख्यमंत्री को चुनाव हराया

MK Stalin Kolathur Seat Result 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर सामने आया है। राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को उनके मजबूत गढ़ कोलाथुर में हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) के उम्मीदवार वीएस बाबू ने करीब 9 हजार वोटों से हराया है। पिछले 15 साल से इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करने वाले स्टालिन की यह हार राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है।