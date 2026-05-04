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बंगाल में ममता का किला ढहा: 21 राज्यों में NDA का दबदबा, INDIA केवल 6 राज्यों में सिमटा

पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इससे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा शासित राज्यों की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी। केंद्र में प्रमुख विपक्षी गठबंधन, इंडिया ब्लॉक ने तमिलनाडु में संभावित हार के बावजूद, देश भर के छह राज्यों में अपना नेतृत्व बरकरार रखा है।

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भारत

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Shaitan Prajapat

May 04, 2026

BJP-Congress

भाजपा और कांग्रेस। पत्रिका फाइल फोटो

BJP Bengal History 2026: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इससे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा शासित राज्यों की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी। इस बीच, केंद्र में प्रमुख विपक्षी गठबंधन, इंडिया ब्लॉक ने तमिलनाडु में संभावित हार के बावजूद, देश भर के छह राज्यों में अपना नेतृत्व बरकरार रखा है, हालांकि उसे कुछ सीटें और मिली हैं। केरल में निर्णायक प्रदर्शन के बाद भी।केरल में चुनाव परिणामों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के भविष्य की संभावनाओं पर अनिश्चितता के बादल छा दिए हैं।

21 राज्यों में एनडीए की सरकार

पश्चिम बंगाल में जीत के बाद भाजपा स्वयं 15 राज्यों में स्वतंत्र रूप से सरकार चलाएगी, जबकि बिहार (जेडीयू के साथ), आंध्र प्रदेश (टीडीपी के साथ), नागालैंड (नागा पीपुल्स फ्रंट के साथ) और मेघालय (नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ) में गठबंधन के कारण गठबंधन की संख्या बढ़कर 21 हो गई है।

तमिलनाडु में टीवीके की बन सकती है सरकार

तमिलनाडु में डीएमके-कांग्रेस गठबंधन को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है, जहां तमिल वेट्री कजगम (टीवीके) के नेता विजय ने नए 'जना नायकन' के रूप में सत्ता संभाली है। वहीं, केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार बनाने के लिए तैयार है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा परिणामों की घोषणा के बाद कांग्रेस को केवल तीन राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में बहुमत प्राप्त है। झारखंड में पार्टी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम के साथ गठबंधन में है। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन केंद्र में भी भाजपा की विरोधी रही है।

बीजेपी की 15 राज्यों में मजबूत पकड़

वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के 29 राज्यों में से, बहुमत का आंकड़ा 14.5 है, क्योंकि भाजपा ने बंगाल में जीत के साथ 15 राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पश्चिम बंगाल के पूर्व अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न में हिस्सा लिया, क्योंकि पार्टी ने विधानसभा चुनावों में आरामदायक बहुमत हासिल किया था।

अभिनेता विजय के घर पर जश्न

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में एक नाटकीय चुनावी घटनाक्रम में तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के प्रमुख और अभिनेता विजय के परिवार को अपने आवास पर जश्न मनाते हुए देखा गया, क्योंकि पार्टी ने राज्य भर में अपनी मजबूत बढ़त बनाए रखी है, प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार यह कुल 234 सीटों में से 110 सीटों पर आगे है।

जोरहाट सीट से हारे गौरव गोगोई

असम में कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई राज्य विधानसभा चुनाव में जोरहाट विधानसभा सीट से भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी से हार गए। चुनाव आयोग के अनुसार, गोस्वामी को 69,439 वोट मिले और उन्होंने 23,182 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के रुझानों के अनुसार, भाजपा 79 सीटों पर आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 23 सीटों पर, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) 10 सीटों पर और असम गण परिषद (एजीपी) 9 सीटों पर आगे है। अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (एयूडीएफ) 2 सीटों पर आगे है, जबकि रायजोर दल (आरजेआरडी) और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल (यूपीपीएल) क्रमशः दो और एक सीट पर आगे हैं।

शुरुआती रुझानों में पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही मजबूत बढ़त के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाद में नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय का दौरा करने वाले हैं।

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West Bengal Elections 2026

Published on:

04 May 2026 05:53 pm

Hindi News / National News / बंगाल में ममता का किला ढहा: 21 राज्यों में NDA का दबदबा, INDIA केवल 6 राज्यों में सिमटा

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