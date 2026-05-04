सोना, नकद और मुफ्त सिलेंडर: क्या विजय के घोषणापत्र ने बदल दी तमिलनाडु की किस्मत? रुझानों में TVK का जादू

Tamil Nadu Election Results 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के रुझानों ने पूरे देश को चौंका दिया है। अभिनेता थलपति विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) ने राज्य की 234 सीटों में से 105 पर बढ़त बनाकर डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने वर्चस्व को हिला कर रख दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे उनकी पार्टी का 95 पन्नों का वह घोषणापत्र है, जिसने युवाओं, महिलाओं और किसानों के दिल को छू लिया है।