सोना, नकद और मुफ्त सिलेंडर: क्या विजय के घोषणापत्र ने बदल दी तमिलनाडु की किस्मत? रुझानों में TVK का जादू

रुझानों में TVK का जादू
Tamil Nadu Election Results 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के रुझानों ने पूरे देश को चौंका दिया है। अभिनेता थलपति विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) ने राज्य की 234 सीटों में से 105 पर बढ़त बनाकर डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने वर्चस्व को हिला कर रख दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे उनकी पार्टी का 95 पन्नों का वह घोषणापत्र है, जिसने युवाओं, महिलाओं और किसानों के दिल को छू लिया है।
विजय ने चुनावी अभियान के दौरान साफ किया था कि उनकी राजनीति तमिल ग्रंथ 'तिरुक्कुरल' के सिद्धांतों सद्गुण, धन और आनंद पर आधारित है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए जनता को एक ऐसे प्रशासन का भरोसा दिलाया जो झूठे वादों के बजाय पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करेगा।
बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए विजय ने युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए थे:
खेती-किसानी के संकट को दूर करने के लिए TVK ने 'मास्टरस्ट्रोक' चला:
इन वादों ने तमिलनाडु के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है, जिसका असर आज मतगणना के रुझानों में साफ नजर आ रहा है।
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नई दिल्ली
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