जज अमन शर्मा आत्महत्या मामले में कार्रवाई शुरू, पत्नी और IAS साली पर FIR, जांच में आया नया मोड़

जज अमन कुमार शर्मा के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में उनकी पत्नी स्वाति मलिक (Swati Malik), जो तीस हजारी कोर्ट में जज हैं, और उनकी साली निधि मलिक को मुख्य आरोपी बनाया गया है। वर्तमान में आईएएस (IAS) अधिकारी निधि मलिक जम्मू-कश्मीर में तैनात हैं। इनके अलावा स्वाती मलिक के माता-पिता और एक अन्य व्यक्ति को भी इस एफआईआर में नामजद किया गया है। परिजनों का आरोप है कि ये सभी लोग जज अमन कुमार शर्मा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। जिसके कारण वह गहरे मानसिक तनाव में थे और आखिरकार आत्महत्या जैसा चरम कदम उठा लिया।