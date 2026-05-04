तमिलनाडु में ‘थलापति’ की धमाकेदार एंट्री: क्या 49 साल बाद टूटेगा एमजीआर का रिकॉर्ड? बहुमत के करीब विजय की TVK

Tamil Nadu Election Result 2026 Vijay TVK: तमिलनाडु की राजनीति में इस समय एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें उनके फैंस थलापति के नाम से जानते हैं अब राजनीति के मैदान में भी मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। 2026 विधानसभा चुनाव के रुझानों में उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) करीब 100 से 118 सीटों पर आगे चलती नजर आ रही है जो 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के आंकड़े (118) के बेहद करीब है।