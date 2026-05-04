तमिलनाडु में सिर्फ एक ही EXIT POLL निकला लगभग सटीक, कैसे माहौल को भांप नहीं पाए सर्वेयर? 3 कारण

4 मई 2026 को वोटों की गिनती शुरू होते ही तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके (तमिलगा वेट्री कझगम) की लहर साफ दिख रही है। पार्टी रुझानों में 234 सीटों में से अब तक 100-110 सीटों पर आगे चल रही है।