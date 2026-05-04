Tamil Nadu Assembly Election Result: तमिलनाडु में एक्टर विजय ने कैसे पलटी पूरी बाजी, जानें इसके पीछे के कारण

Tamil Nadu Assembly Election Result: तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। अभी तक आए रुझानों में एक्टर से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) 112 पर आगे चल रही है। वहीं AIADMK 58 सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव में सीएम स्टालिन को बड़ा झटका लगा है। स्टालिन की पार्टी महज 49 सीटों पर आगे चल रही है।