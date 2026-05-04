जोरहाट में बड़ा उलटफेर: गौरव गोगोई की करारी हार, BJP के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने फिर फहराया परचम

गौरव गोगोई ने शपथपत्र में अपनी कुल संपत्ति 72,59,636 रुपये बताई है, जबकि उनकी पत्नी के पास 4,36,18,637 रुपये की संपत्ति है। गौरव के पास 54,700 रुपये नकद है, पत्नी के पास 27,800 रुपये। पत्नी के पास 331 सोने के जेवरात (मूल्य करीब 46 लाख), 4372 ग्राम चांदी और हीरे के जेवरात हैं। दोनों के पास दो-दो गाड़ियां हैं। गौरव गोगोई पर 2024 का एक पुलिस केस दर्ज है। दूसरी ओर, BJP उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी के पास 3,50,500 रुपये नकद और पत्नी के पास 2,75,100 रुपये हैं। पत्नी के पास 10 तोला सोना है, जबकि गोस्वामी के पास कोई जेवरात नहीं है।