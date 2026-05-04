4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जोरहाट में बड़ा उलटफेर: गौरव गोगोई की करारी हार, BJP के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने फिर फहराया परचम

Gaurav Gogoi vs Hitendra Nath Goswami Result: असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में जोरहाट सीट से बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता नेता गौरव गोगोई को इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है।

2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Shaitan Prajapat

May 04, 2026

gaurav gogoi vs hitendra nath goswami

gaurav gogoi vs hitendra nath goswami

Gaurav Gogoi Loses Jorhat: असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के ​दिग्गज नेता गौरव गोगोई को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उम्मीदवार गौरव गोगोई जोरहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। उन्हें भाजपा के उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने चुनाव हरा दिया है। हितेंद्र 23182 वोटों से जीत गए।

बीजेपी प्रत्याशी हितेंद्र नाथ को मिले 69439 को वोट

कांग्रेस के सीएम फेस माने जाने वाले गौरव गोगोई को 46257 वोट मिले है। वहीं, बीजेपी प्रत्याशी हितेंद्र नाथ को 69439 को वोट मिले। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रणब प्रियंकुश दत्ता को महज 701 वोट मिले। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) के उम्मीदवार हेमंत कुमार पेगु के खाते में 581 वोट आए है। नोटा पर 1319 लोगों ने बटन दबाए।

जोरहाट विधानसभा सीट पर मुकाबला

इन चुनावों में जोरहाट विधानसभा सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने की उम्मीद थी। कांग्रेस ने यहां अपने तेजतर्रार सांसद और लोकसभा में उप नेता गौरव गोगोई को मैदान में उतारा। गौरव गोगोई अपने तीखे अंदाज और संसदीय बहसों के लिए जाने जाते हैं। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी को दोबारा टिकट दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रनब प्रियांगशु दत्ता को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर कुल 11 नामांकन दाखिल हुए थे, जिन्हें चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया।

पिछले चुनाव पर एक नजर

पिछले विधानसभा चुनाव में BJP के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने 68,321 वोटों के साथ जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के राना गोस्वामी को 61,833 वोट मिले थे। वोटों का अंतर काफी कम था। 2016 में BJP और 2011 व 2006 में कांग्रेस का कब्जा रहा था। कांग्रेस इस बार मजबूती से वापसी का दावा कर रही है।

उम्मीदवारों की संपत्ति

गौरव गोगोई ने शपथपत्र में अपनी कुल संपत्ति 72,59,636 रुपये बताई है, जबकि उनकी पत्नी के पास 4,36,18,637 रुपये की संपत्ति है। गौरव के पास 54,700 रुपये नकद है, पत्नी के पास 27,800 रुपये। पत्नी के पास 331 सोने के जेवरात (मूल्य करीब 46 लाख), 4372 ग्राम चांदी और हीरे के जेवरात हैं। दोनों के पास दो-दो गाड़ियां हैं। गौरव गोगोई पर 2024 का एक पुलिस केस दर्ज है। दूसरी ओर, BJP उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी के पास 3,50,500 रुपये नकद और पत्नी के पास 2,75,100 रुपये हैं। पत्नी के पास 10 तोला सोना है, जबकि गोस्वामी के पास कोई जेवरात नहीं है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

असम विधानसभा चुनाव

Assembly Elections 2026

Updated on:

04 May 2026 03:00 pm

Published on:

04 May 2026 02:43 pm

Hindi News / National News / जोरहाट में बड़ा उलटफेर: गौरव गोगोई की करारी हार, BJP के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने फिर फहराया परचम

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

West Bengal Election Results: जिस सिंगूर ने ममता को दिलाई थी सत्ता, वहां भी हार के कगार पर टीएमसी

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

तमिलनाडु में सिर्फ एक ही EXIT POLL निकला लगभग सटीक, कैसे माहौल को भांप नहीं पाए सर्वेयर? 3 कारण

राष्ट्रीय

Tamil Nadu Election Result: तमिलनाडु के ‘जननायक’ बनने जा रहे थलापति विजय के 7 ‘धुआंधार’ वादे, जिन्होंने किया राजनीति में बड़ा ‘खेला’

Tamil Nadu Election Result 2026
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Assembly Election Result: तमिलनाडु में एक्टर विजय ने कैसे पलटी पूरी बाजी, जानें इसके पीछे के कारण

राष्ट्रीय

विश्लेषण: हिमंत बिस्वा सरमा ने कैसे चुनाव को एकतरफा बना दिया?

Assam Elections Result 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.