अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी खत्म करने पर सहमति जल्द

US-Iran War Update: अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज को लेकर फिर भीषण संघर्ष हुआ। स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहे तीन अमेरिकी युद्धपोतोंं पर ईरानी मोस्कीटो फ्लीट ने मिसाइल व गोलीबारी कर हमले किये। अमेरिकी युद्धपोतों ने भी जवाबी कार्रवाई कर हमला नाकाम करने का दावा किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि तीन अमेरिकी युद्धपोत सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट से गुजरए गए, जबकि उन पर हमला किया गया था। ट्रंप ने लेजर हथियार से फायर करन की एक फोटो भी ट्रूथ पर पोस्ट की है।