‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारत के खिलाफ जंग में की थी पाकिस्तान की मदद: चीन ने पहली बार स्वीकारा

China Pakistan Relations: चीन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि वह मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष 'ऑपरेशन सिन्दूर' के दौरान पाकिस्तान को सीधी तकनीकी सहायता प्रदान की थी।साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट और चीन के सरकारी चैनल एवीआईसी के दिए गए साक्षात्कार में दिए गए इंटरव्यू में यह बात सामने आई है। ​​​​​चीन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उसने मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष 'ऑपरेशन सिन्दूर' के दौरान पाकिस्तान को सीधी तकनीकी सहायता प्रदान की थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट और चीन के सरकारी चैनल एवीआईसी के दिए गए साक्षात्कार में दिए गए इंटरव्यू में यह बात सामने आई है।