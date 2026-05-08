देखते ही देखते अचानक आसमान में गायब हो गया था रहस्मयी ऑब्जेक्ट, वो क्या था? अब अमेरिका ने जारी कीं तस्वीरें

अमेरिका में एक बार फिर यूएफओ यानी अनदेखी उड़ती हुईं वस्तुओं पर गंभीर रूप से चर्चा छिड़ गई है। इस बीच, पेंटागन ने शुक्रवार को नई फाइलें जारी कर दीं हैं, जिनमें एक ड्रोन पायलट का बयान है कि आसमान में चमकदार रोशनी वाला एक लाइन जैसा ऑब्जेक्ट अचानक गायब हो गया। इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का कहना है कि अब जनता खुद इन दस्तावेजों को देखकर अपना निष्कर्ष निकाल सकती है।