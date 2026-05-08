एडीएफ ने फिर मचाया आतंक, कांगो में 12 लोगों को उतारा मौत के घाट

एडीएफ (ADF - Allied Democratic Forces) विद्रोहियों ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic Of Congo / DR Congo) में मंगलवार को देर रात से बुधवार सुबह के बीच कांगो में कत्लेआम मचाते हुए उत्तरी किवू प्रांत में बेनी क्षेत्र के ब्यू मन्यामा शहर में 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब एडीएफ के नए हमले का मामला सामने आया है।