एडीएफ ने फिर मचाया आतंक, कांगो में 12 लोगों को उतारा मौत के घाट

ADF Rebels
एडीएफ (ADF - Allied Democratic Forces) विद्रोहियों ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic Of Congo / DR Congo) में मंगलवार को देर रात से बुधवार सुबह के बीच कांगो में कत्लेआम मचाते हुए उत्तरी किवू प्रांत में बेनी क्षेत्र के ब्यू मन्यामा शहर में 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब एडीएफ के नए हमले का मामला सामने आया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एडीएफ विद्रोहियों ने गुरुवार को इटुरी प्रांत के मंबासा क्षेत्र में स्थित बियाकाटो कस्बे में आतंक मचाया। इन विद्रोहियों ने घुसपैठ करते हुए कई लोगों पर हमला किया। एडीएफ के इस हमले में 12 लोग मारे गए।
एडीएफ विद्रोहियों के हमले में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोग इस घटना के बाद लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
कांगो में तेज़ी से बढ़ रहे अपराध और आतंकवाद के पीछे एडीएफ ज़िम्मेदार है। एडीएफ का आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (Islamic State- ISIS) से कनेक्शन है और उसकी मदद से ही विद्रोही देश में आतंक फैला रहे हैं।
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