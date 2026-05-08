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एडीएफ ने फिर मचाया आतंक, कांगो में 12 लोगों को उतारा मौत के घाट

एडीएफ ने एक बार फिर कांगो में आतंक मचा दिया है। एडीएफ विद्रोहियों ने कांगो में 12 लोगों की को मौत के घाट उतार दिया है।

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भारत

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Tanay Mishra

May 08, 2026

ADF Rebels

ADF Rebels

एडीएफ (ADF - Allied Democratic Forces) विद्रोहियों ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic Of Congo / DR Congo) में मंगलवार को देर रात से बुधवार सुबह के बीच कांगो में कत्लेआम मचाते हुए उत्तरी किवू प्रांत में बेनी क्षेत्र के ब्यू मन्यामा शहर में 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब एडीएफ के नए हमले का मामला सामने आया है।

एडीएफ विद्रोहियों ने फिर मचाया आतंक

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एडीएफ विद्रोहियों ने गुरुवार को इटुरी प्रांत के मंबासा क्षेत्र में स्थित बियाकाटो कस्बे में आतंक मचाया। इन विद्रोहियों ने घुसपैठ करते हुए कई लोगों पर हमला किया। एडीएफ के इस हमले में 12 लोग मारे गए।

कई लोग घायल और लापता

एडीएफ विद्रोहियों के हमले में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोग इस घटना के बाद लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

इस्लामिक स्टेट से है कनेक्शन

कांगो में तेज़ी से बढ़ रहे अपराध और आतंकवाद के पीछे एडीएफ ज़िम्मेदार है। एडीएफ का आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (Islamic State- ISIS) से कनेक्शन है और उसकी मदद से ही विद्रोही देश में आतंक फैला रहे हैं।

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Updated on:

08 May 2026 07:51 am

Published on:

08 May 2026 07:45 am

Hindi News / World / एडीएफ ने फिर मचाया आतंक, कांगो में 12 लोगों को उतारा मौत के घाट

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