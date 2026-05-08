8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

जिम और दौड़ने से ज़्यादा फायदा करती है एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज़, पसीना बहाने की भी ज़रूरत नहीं

क्या आपको पता है कि जिम और दौड़ने से ज़्यादा फायदा कुछ और व्यायामों से होता है? आइए जानते हैं इन असरदार व्यायामों के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

May 08, 2026

Eccentric exercise

Eccentric exercise

अगर आप मानते हैं कि मज़बूत मांसपेशियाँ बनाने के लिए खुद को जिम में थकाना या पसीने से तर-बतर होना ज़रूरी है, तो हाल ही में नई रिसर्च आपकी सोच बदल देगी। ऑस्ट्रेलिया की एडिथ कोवेन यूनिवर्सिटी (ईसीयू) की नई रिसर्च के अनुसार बिना दर्द और बिना थकावट के भी मांसपेशियों की ताकत और आकार को बढ़ाया जा सकता है। ईसीयू के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज़ में एक्सरसाइज़ एंड स्पोर्ट्स साइंस की प्रोफेसर प्रोफेसर केन नोसाका का कहना है कि व्यायाम का मतलब दर्द होना जरूरी नहीं है। उनके अनुसार, 'एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज़' पारंपरिक वर्कआउट के मुकाबले कम मेहनत में बेहतर नतीजे दे रही है।

क्या है एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज़?

एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज़ का मतलब उन शारीरिक गतिविधियों से है जहाँ मांसपेशियाँ खिंचाव या विस्तार के दौरान सक्रिय होती हैं। जैसे डंबल को नीचे लाना, सीढ़ियां उतरना या कुर्सी पर धीरे-धीरे बैठना। रिसर्च के अनुसार वजन उठाने या चढ़ने के मुकाबले वजन को धीरे-धीरे नीचे ले जाने में मांसपेशियाँ ज़्यादा बल पैदा करती हैं और ऊर्जा भी कम खर्च होती है। यानी कम थकान और ज़्यादा फायदा।

दर्द कम तो रहती है नियमितता

प्रोफेसर नोसाका के अनुसार एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज़ के लिए आपको महंगे जिम की ज़रूरत नहीं है। चेयर स्क्वाट्स, हील ड्रॉप्स और वॉल पुश-अप्स जैसी गतिविधियाँ रोजाना सिर्फ 5 मिनट करके भी बड़े सुधार देखे जा सकते हैं। यह तकनीक बुज़ुर्गों और दिल की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए वरदान है क्योंकि इसमें दिल और फेफड़ों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। नोसाका के अनुसार जब एक्सरसाइज़ आसान और हासिल करने योग्य लगती है, तो लोग इसे लंबे समय तक जारी रख पाते हैं।

बिना पसीने वाली ताकत

एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज़ में मांसपेशियाँ तब काम करती हैं जब वो लंबी (लेंथनिंग) हो रही होती हैं। यह शरीर के जोड़ों और हड्डियों पर कम दबाव डालती है, जिससे मांसपेशियों की चोट का खतरा न्यूनतम हो जाता है। उदाहरण के लिए एक साधारण पार्क बेंच पर 'लेग स्ट्रेच' या 'सिट-अप्स' जैसी एक्सरसाइज़ भी जिम की भारी मशीनों से ज़्यादा प्रभावी हो सकती है।

ये भी पढ़ें

स्वास्थ्य पर एआई से सलाह लेना खतरनाक, रिसर्च के अनुसार 50% जानकारी होती है गलत
विदेश
AI

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

08 May 2026 07:30 am

Published on:

08 May 2026 07:24 am

Hindi News / World / जिम और दौड़ने से ज़्यादा फायदा करती है एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज़, पसीना बहाने की भी ज़रूरत नहीं

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया फिर झटका, 10% टैरिफ को बताया अवैध, जानें डिटेल्स

Donald Trump
विदेश

ईरान और अमेरिका ने एक-दूसरे पर किया हमला, ट्रंप ने कहा – ‘बातचीत और सीजफायर जारी’

विदेश

अमेरिका से बचने के लिए ईरानी जहाज पाकिस्तान से भारत के समुद्र में कर सकते हैं एंट्री, केंद्र सरकार ने क्या कहा?

Strait of Hormuz latest news
विदेश

जेफरी एपस्टीन का सुसाइड नोट आया दुनिया के सामने

Jeffrey Epstein
विदेश

जल्द खत्म हो सकता है युद्ध! ट्रंप ने ईरान से की वार्ता, शांति-समझौते की संभावना बढ़ी

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.