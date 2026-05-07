जल्द खत्म हो सकता है युद्ध! ट्रंप ने ईरान से की वार्ता, शांति-समझौते की संभावना बढ़ी

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन बातचीत भी जारी है। पाकिस्तान के ज़रिए दोनों देश लगातार संपर्क में बने हुए हैं और बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत में प्रोग्रेस भी देखने को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से नाकेबंदी हटाने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' पर भी रोक लगा दी है। इसी बीच ट्रंप ने जानकारी दी है कि उन्होंने ईरान से वार्ता की है।