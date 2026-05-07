कीटनाशकों का मिश्रण हो जाता है जानलेवा! कैंसर का खतरा 150% तक बढ़ा

वैज्ञानिक पत्रिका 'नेचर हेल्थ' में प्रकाशित एक चौंकाने वाली रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कीटनाशकों और कैंसर के बीच सीधा संबंध उजागर किया है। इंस्टीट्यूट पाश्चर और यूनिवर्सिटी ऑफ टूलूज के वैज्ञानिकों ने पाया कि अलग-अलग सुरक्षित माने जाने वाले कीटनाशक जब एक मिश्रण के रूप में शरीर में पहुंचते हैं, तो कैंसर का जोखिम 150% तक बढ़ जाता है। यह रिसर्च पेरू के उच्च कृषि क्षेत्रों में 1.5 लाख कैंसर रोगियों के डेटा और पर्यावरणीय रसायनों के मिलान पर आधारित है।