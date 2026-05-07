7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कीटनाशकों का मिश्रण हो जाता है जानलेवा! कैंसर का खतरा 150% तक बढ़ा

कीटनाशकों का मिश्रण बेहद ही खतरनाक होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसके बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। क्या कहती है नई रिसर्च? आइए नज़र डालते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

May 07, 2026

Pesticide mixtures

Pesticide mixtures

वैज्ञानिक पत्रिका 'नेचर हेल्थ' में प्रकाशित एक चौंकाने वाली रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कीटनाशकों और कैंसर के बीच सीधा संबंध उजागर किया है। इंस्टीट्यूट पाश्चर और यूनिवर्सिटी ऑफ टूलूज के वैज्ञानिकों ने पाया कि अलग-अलग सुरक्षित माने जाने वाले कीटनाशक जब एक मिश्रण के रूप में शरीर में पहुंचते हैं, तो कैंसर का जोखिम 150% तक बढ़ जाता है। यह रिसर्च पेरू के उच्च कृषि क्षेत्रों में 1.5 लाख कैंसर रोगियों के डेटा और पर्यावरणीय रसायनों के मिलान पर आधारित है।

क्यों खतरनाक है कीटनाशकों का मिश्रण?

विश्व स्वास्थ्य संगठन निजी रूप से कई कीटनाशकों को सुरक्षित मान सकता है, लेकिन रिसर्च के अनुसार जब इंसान एक साथ औसत 12 रसायनों के संपर्क में आता है, तो उनका संयुक्त प्रभाव घातक हो जाता है। यह मिश्रण शरीर की कोशिकाओं के कामकाज में बाधा डालता है और लीवर की रसायनों को प्रोसेस करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है, जिससे शरीर संक्रमण और सूजन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है।

मौजूदा नीतियों पर खड़े हुए सवाल

वर्तमान सुरक्षा नीतियाँ आमतौर पर एक समय में एक ही रसायन के प्रभाव को मापकर बनाई जाती हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह रियल-लाइफ परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। कीटनाशकों का असर शरीर में धीरे-धीरे (साइलेंट किलर की तरह) होता है, जिसके लक्षण लंबे समय बाद कैंसर के रूप में उभरते हैं। वैज्ञानिकों ने अब वास्तविक मिश्रित रासायनिक संपर्क के आधार पर नई वैश्विक सुरक्षा नीतियाँ बनाने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

स्वास्थ्य पर एआई से सलाह लेना खतरनाक, रिसर्च के अनुसार 50% जानकारी होती है गलत
विदेश
AI

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

07 May 2026 07:00 am

Published on:

07 May 2026 06:54 am

Hindi News / World / कीटनाशकों का मिश्रण हो जाता है जानलेवा! कैंसर का खतरा 150% तक बढ़ा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कांगो में विद्रोहियों ने किया घातक हमला, 22 लोगों की मौत

ADF terrorists
विदेश

मीडिया की दुनिया के 'पितामह' टेड टर्नर का 87 साल की उम्र में निधन, जानिए उनका शानदार सफर

CNN founder Ted Turner
विदेश

बाहर से शेर, अंदर से ढेर! अमेरिकी सेना हटते ही क्यों बेनकाब हो गई यूरोपियन यूनियन की ताकत?

Donald Trump
विदेश

भारत-वियतनाम में नया रणनीतिक गठजोड़: 13 बड़े MoU साइन

Vietnam India Strategic Partnership
विदेश

ताइवान की सीमा में घुसे चीन के 7 जंगी जहाज, युद्ध के बन रहे हालात!

Taiwan detects 7 Chinese vessels
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.