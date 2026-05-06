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खुलासा: ताइवान ने 7 चीनी जहाजों का पता लगाया, एक जहाज उसके आसपास मंडरा रहा था

Geopolitics: ताइवान ने अपने जलक्षेत्र के पास 7 चीनी नौसैनिक जहाजों और एक आधिकारिक जहाज का पता लगाया है, इसके बाद से सेना अलर्ट पर है।

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भारत

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MI Zahir

May 06, 2026

Taiwan detects 7 Chinese vessels

ताइवान ने 7 चीनी जहाजों का पता लगाया। ( फोटो : ANI )

PLA Ships : ताइवान और चीन में जंगी तनाव के हालात बन रहे हैं। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को अपने क्षेत्रीय जलक्षेत्र के आसपास सात चीनी नौसैनिक जहाजों और एक आधिकारिक जहाज का पता लगाया। एमएनडी ने कहा कि उन्होंने हालात पर नजर रखी और उसके अनुसार कार्रवाई की। रक्षा मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट में, कहा, 'आज ताइवान के आसपास पीएलए के 7 जहाज और 1 आधिकारिक जहाज देखे गए। आरओसी के सशस्त्र बलों ने स्थिति पर नजर रखी और जवाबी कार्रवाई की। उड़ान पथ का कोई पिक्चराइजेशन नहीं किया गया है, क्योंकि हमने इस दौरान ताइवान के आसपास पीएलए के किसी विमान को उड़ते हुए नहीं देखा।'

ताइवान के आसपास जहाज देखे गए

ताइवान ने इससे पहले अपने क्षेत्रीय जलक्षेत्र के आसपास चीनी नौसेना के छह जहाजों और एक आधिकारिक जहाज की उपस्थिति का पता लगाया था। रक्षा मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट में कहा, "आज सुबह 6 बजे (UTC+8) तक ताइवान के आसपास पीएलए विमानों की 1 उड़ान, प्लान के 6 जहाज और 1 आधिकारिक जहाज देखे गए। इनमें से 1 उड़ान ताइवान के उत्तरी भाग में स्थित रक्षा सीमा (एडिज) में प्रवेश कर गई। आरओसी सशस्त्र बलों ने स्थिति पर नजर रखी और जवाबी कार्रवाई की।

ताइवान चीन का अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय नीति में निहित

ताइवान पर चीन का दावा एक जटिल मुद्दा है जिसकी जड़ें ऐतिहासिक, राजनीतिक और कानूनी तर्कों में निहित हैं। बीजिंग का दावा है कि ताइवान चीन का अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय नीति में निहित है और घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय बयानों से समर्थित है। हालांकि, ताइवान अपनी एक अलग पहचान बनाए रखता है और अपनी सरकार, सेना और अर्थव्यवस्था के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार, ताइवान की स्थिति अंतरराष्ट्रीय बहस का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है, जो संप्रभुता, आत्मनिर्णय और अंतरराष्ट्रीय कानून में गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों की परीक्षा लेती है। ताइवान पर चीन का दावा 1683 में मिंग राजवंश के वफादार कोक्सिंगा को हराने के बाद किंग राजवंश से द्वीप के विलय से उत्पन्न हुआ है।

किंग राजवंश ने ताइवान जापान को सौंप दिया

हालांकि, ताइवान सीमित किंग नियंत्रण के अधीन एक परिधीय क्षेत्र बना रहा। महत्वपूर्ण परिवर्तन 1895 में आया, जब प्रथम चीन-जापान युद्ध के बाद किंग राजवंश ने ताइवान जापान को सौंप दिया, जिससे ताइवान 50 वर्षों तक जापानी उपनिवेश बना रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद, ताइवान को चीन के नियंत्रण में वापस कर दिया गया, लेकिन संप्रभुता हस्तांतरण को औपचारिक रूप नहीं दिया गया। (इनपुट : ANI)

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Updated on:

06 May 2026 05:52 pm

Published on:

06 May 2026 05:51 pm

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