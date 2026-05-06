अमेरिका और ईरान के बीच खत्म होगा टकराव, 14 बिंदुओं पर बनेगी सहमति: Axios की रिपोर्ट

US Iran Peace Deal: अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष खत्म करने और व्यापक परमाणु वार्ता के लिए एक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से प्रारंभिक समझौते तैयार ​किया जा रहा है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें कई अमेरिकी अधिकारियों और वार्ता से परिचित सूत्रों का हवाला दिया गया है। इसको संघर्ष की शुरुआत के बाद से सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है, हालांकि अभी तक कोई अंतिम समाधान नहीं निकला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 14 सूत्रीय समझौत ज्ञापन तैयार किया गया है। इसको तत्काल युद्धविराम शुरू करने और व्यापक समझौते पर पहुंचने के लिए 30 दिनों की बातचीत की अवधि शुरू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।